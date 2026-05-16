俳優の窪塚洋介（47）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫、長男で俳優の窪塚愛流（22）との親子スリーショットを公開した。「オフショット今年はGUのキャンペーンがあったので、思い出深い母の日となりました」とつづり、家族ショットなどを披露。「大好きな家族のみんな、いつも心の底から溢れてくるような愛と幸せを与えてくれて本当にありがとう」