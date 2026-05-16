俳優の飯島直子（58）が、初めての姉妹旅行を報告し姉との2ショットを披露した。【映像】「姉妹で美人」 と話題になった飯島直子と姉の2ショット姉との写真をたびたびInstagramに投稿している飯島。車内での2ショットを披露すると「お姉さんもやはりとても綺麗ですね」「姉妹で美人」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。姉との2ショット披露5月15日は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流し