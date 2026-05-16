昨年の皐月賞＆有馬記念覇者で最優秀３歳牡馬に輝いたミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）がレーンとの再コンビで宝塚記念（６月１４日・阪神）に向かうことが明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブが１６日、ホームページで発表した。同騎手とのコンビはダービー６着以来、４戦ぶり２度目のコンビとなる。同馬は有馬記念後にドバイターフを目指していたものの、中東の情勢不安により渡航中止勧告が出た