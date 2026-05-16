【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日放送の米ＦＯＸニュースのインタビューで、台湾への武器売却は中国に対する「交渉の切り札」だとの認識を示した。台湾問題を対中交渉の取引材料とする考えに言及したものとみられ、波紋を呼びそうだ。武器売却の判断については「保留している」と語った。トランプ氏は、中国が反対している台湾への武器売却について「承認するかもしれないし、しないかもしれない。率直に