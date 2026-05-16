俳優、脚本家、映画監督として活躍する佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』が、5月22日に全国公開される。映像化不可能とも言われた同名漫画を、城定秀夫監督が実写化。数奇な運命を背負い、“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描くサイコバイオレンスだ。【画像】この記事に関連するそのほかの場面写真本作で佐藤が演じるのは、不可解な無差別殺人事件を引き起こす“名無し”。そして、物語のキ