◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」で、打者として3試合ぶりにスタメン出場。プレーボール直前の“アクシデント”に満面の笑顔だった。試合開始直前、打席に向かう足が止まった。ジム・ウルフ球審のベルトに不具合が生じ、交換に時間を要することに。珍しいアクシデントにベン