テレビ朝日「夫が寝たあとに」が１２日放送され、昨年９月に第１子を出産した女優・内山理名（４４）がゲスト出演し、子育てや結婚生活について語った。内山は２０２１年１１月２１日に俳優・吉田栄作（５７）吉田と結婚。収録当時、６ケ月だった我が子について「泣いてる時間が多い」と夜泣きが２時間おきぐらいにあり、寝かしつけに奮闘中だと告白。アフタートークでは「最近ちょっと穏やかになってるけど、（産後は）ちょっ