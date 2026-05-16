ファッション誌「ニコラ」専属モデルで、タレントの松尾そのま（15）が、このほど取材に応じ。“理想のJK像”について語った。この春から高校生になった松尾は「JKになれるのがワクワク」と語り「放課後カラオケに行ったり、JKケーキを作りたい」と理想の高校生活に胸を躍らせた。1年ほど前からギターを習っているといい、軽音部にも興味が。「Mrs. GREEN APPLEやマカロニえんぴつが好き」と笑顔ものぞかせた。仕事と学生生活の両