マンチェスター・ユナイテッドのオランダ代表DFマタイス・デ・リフトは、来シーズンの序盤まで復帰できないようだ。つまり今夏のW杯に参加することはできず、グループリーグで同組となる日本代表と対戦することも叶わなくなった。クラブが以下のように声明を発表した。「マタイス・デ・リフトは背中の怪我の治療のため、手術を受け、成功しました。リハビリテーションの過程を通して熱心な努力を重ねた結果、矯正手術を受けること