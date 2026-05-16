プレミアリーグ第37節、アストン・ヴィラとリヴァプールの試合は4-2とヴィラが勝利した。同勝ち点で並び、勝ったほうが来季のCL出場権を確定できる試合だったが、リヴァプールは追いかける展開を強いられた。アレクシス・マクアリスターがエズリ・コンサと衝突し、顔を抑えて倒れ込むシーンもあったが、VARの確認ではコンサはマクアリスターの顔に触れていなかった。元リヴァプールDFジェイミー・キャラガー氏は、これを恥ずべき行