プレミアリーグのアーセナルがMFの獲得を検討している。『THE TIMES』によると、ターゲットはウェストハムに所属するマテウス・フェルナンデス。21歳のポルトガル代表で、イングランドにやってきたのは昨季のこと。サウサンプトンに加入し、チームは降格したが、フェルナンデスはウェストハムに移籍して個人残留している。今季は公式戦40試合に出場して5ゴール4アシスト。シーズンを通して主力として戦った。『The Athletic』によ