◇NBA東プレーオフ準決勝・第6戦ピストンズ115ー94キャバリアーズ（2026年5月15日ロケット・アリーナ）NBAピストンズは、15日（日本時間16日）に東プレーオフ（PO）準決勝・第6戦でキャバリアーズと対戦。“エース”のケイド・カニングハムがチームをけん引して勝利。今シリーズ通算3勝3敗で逆王手をかけた。東1位が意地を見せた。キャバリアーズに王手をかけられて迎えた敵地での第6戦は、前半から54―51と3点リードし