日本サッカー協会（JFA）は16日、FIFA U−20女子ワールドカップ ポーランド2026の組み合わせが決定したことを発表した。今年4月に開催されたAFC U−20女子アジアカップ2026で2大会ぶり通算7度目の大会制覇を達成したU−20日本女子代表（ヤングなでしこ）は、同大会の準決勝に進出したことでU−20女子W杯の出場権を獲得していた。そうしたなか、15日にポーランドのウッチで国際サッカー連盟（FIFA）がU−20女子W杯の組み合わ