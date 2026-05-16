◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）幕内・朝紅龍（高砂）が夏場所７日目の１６日、日本相撲協会に休場を届け出た。６日目を終えて３勝３敗だった。朝紅龍は６日目に西前頭５枚目・正代（時津風）戦で右足を負傷。肩を借りながら花道を下がっていた。７日目の対戦相手の西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）は不戦勝となる。