◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で３戦ぶりに打者復帰し、１打席目にバッターボックスに入ったが、思わぬハプニングに見舞われた。大谷と球審、そしてエンゼルスのオハピー捕手がホームベース付近に集まると、試合が中断。球審のベルトに不具合があった模様