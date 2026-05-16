ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月15日、自身のブログを更新。血液検査について綴りました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「血液検査ってすごいんですよ〜、大切です♪」「1日3ｇの塩分摂取を目指します♪」【ニャンちゅう】「血液検査ってすごいんですよ〜、大切です♪」と題し、「4か月に1回