◇ナ・リーグフィリーズ―パイレーツ（2026年5月15日ピッツバーグ）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が15日（日本時間16日）、敵地でのパイレーツ戦に「2番・DH」で先発出場。5回に19号2ラン、7回に20号2ランを放った。米データ分析会社「スタッツパフォーム」によれば、5月15日のシーズン20号到達は、2001年にルイス・ゴンザレス（ダイヤモンドバックス）が5月17日に到達したのを上回る最速記録となった。