FIFAワールドカップ2026メンバーに選出された日本代表FW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が決意表明をした。日本サッカー協会（JFA）は15日、W杯に臨むメンバー26名を発表。2023年3月に代表デビューを果たし、これまで代表通算24試合出場で10ゴール3アシストを記録している中村は、初のW杯メンバー入りを果たした。三笘薫（ブライトン/イングランド）や南野拓実（モナコ／フランス）らが負傷でメンバーから外れたこと