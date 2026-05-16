歌手愛内里菜（45）が16日、Xを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。愛内は「『名探偵コナン』の作品に関わらせていただく中で、山崎和佳奈さんの声から伝わる毛利蘭の強さや優しさ、その想いを感じながら歌詞を書かせていただくこともありました。突然の訃報に深い悲しみを感じています」と悲報に胸を痛めた。続けて「山崎さんの声と存在は、これからもたくさんの