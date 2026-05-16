政治ジャーナリストの青山和弘氏が１６日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では、中国・北京で行われた米中首脳会談について取り上げた。青山氏が注目したのはトランプ大統領と習近平国家主席の身長差。２人が並んで歩いている場面があり「ほぼ一緒なんですよね。本当は１０センチぐらい違うのに。ここは習近平さんに何かやったのかな？みたいな話は出てますよね」と述べた。講談社特