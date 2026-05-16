【モデルプレス＝2026/05/16】ヴァイオリニストの木嶋真優（39）が5月16日、自身のInstagramにて妊娠を発表した。【写真】第2子妊娠中の36歳モデル「出産まであと3日」のお腹ふっくら姿◆木嶋真優、妊娠を発表投稿では「私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。「仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることがて