はたして「習慣だった」は、免罪符になるのだろうか。日本の空港で“土足マナー”をめぐって批判を浴びた女優ミン・ドヒ（31）が、当時の騒動について改めて口を開いた。【写真】土足で？ミン・ドヒ、日本の空港でマナー違反ミン・ドヒは自身のYouTubeチャンネルに5月13日、ドラマ『応答せよ1994』で演じたチョ・ユンジンに戻る企画映像を公開した。そのなかで制作陣から「最近、イシューがあったではないか」と水を向けられると、