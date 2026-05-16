読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介。異常なほど過保護な母親のもとで育った主人公。初めて恋人の存在を打ち明けると、母親は、思わぬ行動に出ようとします。想像を超える束縛に直面しながらも、主人公が最後に下した決断とは...！？過保護を超えた母親の異常な束縛私の母は昔から過保護で、交友関係や行動はすべて母に把握されていました。帰りが遅くなると何度も電話がかかってきて、自由に過ごすことなど許され