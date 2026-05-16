タレントの井上咲楽（26）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。栃木の山中にあるという実家で両親と、自家製の味噌作りに励む様子を公開した。【写真】「良い奥さんになれそう」“自家製味噌作り”の様子を公開した井上咲楽井上は「井上家味噌作り2026 今年は3キロで作りました〜 母、父、わたし、ときどきねじ…」「麹を触っていると手がすべすべになってきて、透明感が出てくる気がするのは気のせいでしょうか。手に