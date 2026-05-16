ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭を柔らかくして挑戦してみてください。バラバラになった5つの文字を組み合わせて、制限時間1分以内に正しい単語を見つけ出せるでしょうか？ 脳のストレッチにぴったりな問題です！問題：「し い み さ あ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。し い み さ あヒント：最後の文字は「し」答えを見る↓↓↓↓↓正解：いさみあし正解は「いさみあし」