15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が広島・モンテロについて言及した。モンテロは同日の阪神戦に5番・ファーストでスタメン出場し、先制の第5号ソロを含む3安打の活躍。状態が上がらずベンチを温める日もあったが、ここへきて再び調子をあげ、打率も.278まで上げてきた。佐伯氏は「ヒット3本打っているんですけど、ミスショットしないんですよ。ファーストスイングで決めている