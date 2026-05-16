１５日、金閣寺から数ｋｍ離れた京都市右京区の山林で火災が発生しました。 火災が起きたのは、世界遺産の金閣寺から北西に数ｋｍ離れた京都市右京区鳴滝沢の山林で、５日午後４時半すぎ「白い煙が上がっている」と通行人から１１９番通報がありました。 京都市消防局によると、これまでに６万平方メートルが焼けたとみられています。 消防車など３０台以上とヘリコプター１機が出動し、通報から約４時間後