【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１５日、訪中を終えて帰国する大統領専用機内で記者団に、中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談で、核軍縮について協議したと明らかにした。ロシアを含む３か国による協議の進展への期待も示した。トランプ氏は記者団から核軍縮について協議したかどうかを問われ、「ロシアや中国の指導者と会う度に話している。今回も確かに議論した」と語った。習氏との間で「非