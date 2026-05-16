【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（5月15日・男子CS決勝）【映像】衝撃の“ワンハンドバックトス”フランス代表をオリンピック金メダルに導いた名手が衝撃の“美技”を披露した。華麗なる“ワンハンドバックトス”に、日本代表選手も思わず「見たことないです」と驚きを隠せない様子を浮かべた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位の