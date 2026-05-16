◆米大リーグタイガース３ｘ―２ブルージェイズ（１５日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１５日（日本時間１６日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」で先発出場。メジャー移籍後最長となっている連続試合出塁を「１６」に伸ばし、４打数１安打１得点だった。打率は２割３分９厘。昨季ア・リーグを制したチームは９回に元守護神ホフマンが２死一、二塁からサヨナラ打を