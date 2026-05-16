カラスが好きな生き物・嫌いな生き物とは 好きな生き物、嫌いな生き物 カラスは特に他の鳥や動物と仲良しということはありません。しいて挙げるなら、アメリカではワタリガラスがオオカミの群れの後をついて行き、オオカミが獲物を獲るとおこぼれにあずかろうとするとは言われています。とはいえ、好きというより「利用している」と言ったほうがいいような。一方、嫌いな鳥はいます。カラスは猛もう禽きん（ワシ・タカ）とフク