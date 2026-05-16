近畿地方では、今日16日と明日17日の土日は、各地とも安定して晴れるでしょう。大阪や京都などの市街地でも、最高気温が30℃以上の真夏日になる可能性があるため、暑さ対策を心がけてください。今日16日京都など内陸部中心に真夏日の所も今日16日の近畿地方は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、多少雲が広がるくらいで、各地とも晴れるでしょう。昼間は強い日差しが降り注ぎ、最高気温は大阪で28℃、京