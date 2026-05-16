１５日、北京市大興区の麦畑で撮影されたシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京5月16日】中国北京市大興区の麦畑で15日、シマアオジの雄と雌が撮影された。雄は黒い頭と鮮やかな黄色の腹部が特徴。１５日、北京市大興区の麦畑で撮影されたシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）１５日、北京市大興区の麦畑で撮影されたシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）１５日、北京市大興区の麦畑で撮影されたシマ