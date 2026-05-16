漫才コンビ「トミーズ」の雅（66）が16日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。同番組の“女子会”について語った。オープニングで「“せやねん女子会”っていうのがあるんですよ。3カ月に1回定期開催してる。ご飯食べていろいろしゃべるんです」と自身が主宰する女性出演者限定宴会の存在を明かした雅。最近も元NMB48・小嶋花梨、同局・山崎香佳アナ、海渡未来アナ、上田芹莉アナと食事をしてきたことを報告した