◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第2日（2026年5月15日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位スタートの久常涼（23＝SBSホールディングス）は2バーディー、5ボギーの73とスコアを落とし、通算イーブンパーの22位に後退した。トップとは4打差。強風と厳しいピンポジションに苦しんだ。インから出て11番で右サイドのピンを狙った第2打がグリーン奥にこぼれてボギーが先行した。パー3の14番もグ