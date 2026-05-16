サッカーのポルトガルリーグが、クラブごとに交渉してきた放映権の販売をリーグ一括方式に改めることを決めた。日本やイングランドのリーグなどでは長く実施されてきたが、欧州５大リーグに続く位置付けで強豪３クラブの予算規模が突出しているポルトガルでは導入が遅れていた。クラブ間の格差縮小や、リーグの国際的な地位の向上につながるか注目される。同国の各メディアによると、４月に行われたリーグの臨時総会で、ほぼ全