アメリカ国務省は15日、イスラエルとレバノンが45日間、停戦を延長することで合意したと発表しました。イスラエルとレバノンはトランプ政権の仲介で首都ワシントンで14日から高官協議を開いていましたが、国務省は15日、4月16日に合意されたイスラエルとレバノンの停戦について「さらなる進展に向けて45日間延長される」と発表しました。また国務省は、イスラエルとレバノンが6月2日から再協議を行うことや、5月29日に国防総省で両