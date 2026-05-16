主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月15日（金）に放送された第4話では、余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）が不倫妻・美月（桜井日奈子）との激しい夫婦喧嘩の末、吐血して倒れてしまった。美月はそのまま家を出て行ってしまい、葵は絶体絶命のピンチに。すると、まだ5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が“ある行動”を取り…。【映像】シタ妻との直接対決から命の