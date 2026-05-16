開催：2026.5.16 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 3 - 2 [オリオールズ] MLBの試合が16日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとオリオールズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 4回裏、6番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでナショナルズ得点 WS