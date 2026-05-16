開催：2026.5.16 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 7 - 2 [マーリンズ] MLBの試合が16日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。 レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。 1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってレフトスタンドへのツーラン