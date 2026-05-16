開催：2026.5.16 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 3 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が16日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブルージェイズが対戦した。 タイガースの先発投手はブレナン・ハニフィー、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。 2回表、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってライトへの