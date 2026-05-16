気温も湿度も上がり始めるこれからの季節。大人世代のベースメイクは、“崩れにくさ”だけでなく、「厚塗り感を出さないこと」も重要になっています。最近は、しっかり隠すよりも、軽やかに整えて自然なツヤ感を残す“薄膜仕上げ”がトレンド。そこで今回は、キャンメイクの注目ベースメイクアイテムをチェックしていきます。粉っぽく見えにくい。“薄膜仕上げ”のセッティングパウダーパウダーを重ねると、乾燥感や厚塗り感が気に