最初は盛り上がっていたのに、気づけば男性の熱量が下がっている。そんな恋愛がある一方で、会うたびに好感度が上がっていく女性もいます。その差は“関係の続け方”にあります。最初から“全部”を見せていない出会ってすぐに、自分の話を全部していませんか？最初に距離を縮めすぎると、その後の新鮮さが残りにくくなります。会うたびに好きになる女性は、自分の話や価値観を少しずつ見せています。「まだ知らない部分」があるこ