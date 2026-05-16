薄着になるほど気になるのが、後ろ姿の“なんとなくの厚み”。体重は変わっていないのに、背中が重たく見えるという違和感の背景には、「姿勢の崩れ」や「肩甲骨まわりの硬さ」が関係している場合もあります。特に大人世代は、スマホやPC時間の増加によって胸まわりが縮こまりやすく、背中の筋肉がうまく使えなくなることも。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【ベビーコブラ】です。背中を無理に反らせるのではなく、“胸