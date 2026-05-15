軽やかな夏の装いを思い切り楽しむために、“着こなしでぽっこり下腹をカバーする”なんてことのないように、きちんとお腹周りを引き締めていきたいもの。そこで習慣に採り入れたい簡単エクササイズが「腹直筋」と「腸腰筋」の２つの筋肉を効率良く強化できる【ニーレイズワンレッグ】です。ニーレイズワンレッグ実践する際は安全に行うためにも座面が回転しない安定感のある椅子を使用してください。（１）背筋をまっすぐ伸ばして