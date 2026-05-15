ハイスペックな男性の周りには、常に多くの女性が集まっているため、学歴やルックスだけでは競争に勝てない…と感じる人も少なくないでしょう。でも、彼らが本当に惹かれるのは“スペック以上の魅力”を持つ女性。そこで今回は、ハイスペ男子を夢中にさせる女性の「魅力」を解説します。前向きなエネルギーを感じるハイスペ男性は常に高みをめざしているからこそ、“並走”してくれるパートナーを求めています。そのため、挑戦する