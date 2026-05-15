交際しているからといって、毎日会えるわけじゃないというケースがほとんど。だからこそ、“会えない時間の行動”にこそ本音が出やすいのです。実際、男性は本命相手に対して、会えない時間が続く時ほど接し方が変わっていきます。完全に放置しない男性は本命相手には、どんなに忙しくしていても関係を切らしません。毎日長文を送るわけではなくても、「おはよう」「おつかれ」などの連絡は欠かさないでしょう。この“完全には離れ