男性とLINEをしていて、急に男性から既読無視をされた続けられたことありませんか？そこで今回は、男性がLINEを「既読無視」し続ける理由を紹介します。｜相手にあまり興味ないし、連絡されても困るからそもそもLINEをマメにする男性は少数と認識しておきましょう。特に仕事もプライベートも充実している男性だと、単純に返信するための時間を取ることがめんどくさいのです。また、公私ともに充実している男性は、それだけ女性との