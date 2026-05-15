昼間はほとんど返信がないのに、夜になると急に連絡が増える。さっきまで普通にやり取りしていたのに、あるタイミングで急に既読のまま止まる。そんな男性のLINEに違和感をなんとなく覚えたことはありませんか？LINEは気軽なツールだからこそ、その人の生活や関係性が自然と出やすいもの。特に既婚男性とのやり取りでは、共通した特徴が見えてくることがあります。連絡が来る時間帯が極端に偏っている昼間はほとんど返信がない。や