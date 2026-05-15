突然の訃報に触れた時、日程や場所を確認しながら、「香典っていくら包めばいいんだっけ…？」とスマホ検索した経験がある人は少なくないはず。年齢を重ねてくると、友人の親御さん、会社関係、親族付き合いなど、参列する場面も少しずつ増えていくものです。一方で、香典の金額マナーは“今さら聞きにくい”話題でもあります。そこで今回は、大人世代が迷いやすい「香典の基本」を解説します。一番迷うポイントは“関係性の距離感